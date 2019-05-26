«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Азербайджан, заранее не предупредив о проведении широкомасштабных военных учений, нарушил обязательства ОБСЕ: МИД РА
Вице-премьер Армении Тигран Авинян встретился с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским
Правительство приняло решение о повышении зарплат военнослужащих
74,1% опрошенных положительно оценили деятельность правительства Пашиняна за последние 100 дней
Пришло время для проведения в судебной системе хирургических вмешательств: Никол Пашинян
Дела Кочаряна и других приостановлены и направлены в КС: адвокат
Генпрокуратура Армении обжаловала два решения суда общей юрисдикции Еревана по делу Роберта Кочаряна и других
Фракция "Мой шаг" разработает закон о веттинге
ЕС считает заявление Пашиняна приверженностью реформам и выражает всестороннюю поддержку
Интервью Арменпресс с председателем Верховного судебного совета Армении Гагиком Арутюняном
Гагик Арутюнян представил причины своей отставки
СМИ должны интересно писать о важном: директор “Арменпресс” принял участие в Белорусском международном медиафоруме
Проживающие в России братья-армяне сделали в Котайкской области инвестицию около 100 млн драмов
Телевизоры армянского бренда “Адамян” уже готовы быть представленными перед потребителями
Курсанты военного авиационного университета потушили пожар троллейбуса и эвакуировали пассажиров
Армения претендует стать первой страной, где министры будут ездить на служебных электромобилях
Премьер-министр на правительственной даче принял выпускников из приграничных общин
“Арменпресс” поздравляет “Арцахпресс” с 5-летним юбилеем
Владимир Зеленский стал президентом Украины
В колонии Таджикистана в ходе бунта погибли 32 человека
В Париже, в доме, где прошло детство Шарля Азнавура, открылась памятная доска