Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Азербайджан, заранее не предупредив о проведении широкомасштабных военных учений, нарушил обязательства ОБСЕ: МИД РА

 

 

Вице-премьер Армении Тигран Авинян встретился с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским

 

 

Правительство приняло решение о повышении зарплат военнослужащих

 

 

74,1% опрошенных положительно оценили деятельность правительства Пашиняна за последние 100 дней

Пришло время для проведения в судебной системе хирургических вмешательств: Никол Пашинян

 

 

Дела Кочаряна и других приостановлены и направлены в КС: адвокат

Генпрокуратура Армении обжаловала два решения суда общей юрисдикции Еревана по делу Роберта Кочаряна и других

 

 

Фракция "Мой шаг" разработает закон о веттинге

 

 

ЕС считает заявление Пашиняна приверженностью реформам и выражает всестороннюю поддержку

 

 

Интервью Арменпресс с председателем Верховного судебного совета Армении Гагиком Арутюняном

Гагик Арутюнян представил причины своей отставки

 

 

СМИ должны интересно писать о важном: директорАрменпресспринял участие в Белорусском международном медиафоруме

 

 

Проживающие в России братья-армяне сделали в Котайкской области инвестицию около 100 млн драмов

 

 

Телевизоры армянского брендаАдамянуже готовы быть представленными перед потребителями

 

 

Курсанты военного авиационного университета потушили пожар троллейбуса и эвакуировали пассажиров

 

 

Армения претендует стать первой страной, где министры будут ездить на служебных электромобилях

 

 

Премьер-министр на правительственной даче принял выпускников из приграничных общин

 

 

АрменпресспоздравляетАрцахпрессс 5-летним юбилеем

 

 

Владимир Зеленский стал президентом Украины

 

 

В колонии Таджикистана в ходе бунта погибли 32 человека

 

 

В Париже, в доме, где прошло детство Шарля Азнавура, открылась памятная доска




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