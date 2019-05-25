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В администрации Гадрутского района Арцаха — новый руководитель


25 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян утвердил решение Правительства об освобождении Ивана Аванесяна от должности руководителя администрации Гадрутского района по собственному заявлению.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, президент Саакян утвердил другое решение Правительства, согласно которому Камо Петросян назначен на должность руководителя администрации Гадрутского района.

В тот же день Бако Саакян посетил город Гадрут и представил сотрудникам и ответственным работникам райадминистрации Камо Петросяна, пожелав ему плодотворной работы.

Глава государства выразил благодарность Ивану Аванесяну за его деятельность.

 




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