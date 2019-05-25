В администрации Гадрутского района Арцаха — новый руководитель

25 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян утвердил решение Правительства об освобождении Ивана Аванесяна от должности руководителя администрации Гадрутского района по собственному заявлению.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент Саакян утвердил другое решение Правительства, согласно которому Камо Петросян назначен на должность руководителя администрации Гадрутского района.

В тот же день Бако Саакян посетил город Гадрут и представил сотрудникам и ответственным работникам райадминистрации Камо Петросяна, пожелав ему плодотворной работы.

Глава государства выразил благодарность Ивану Аванесяну за его деятельность.