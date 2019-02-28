Предстоящие на 26 мая мероприятия
16:53, Май 25, 2019
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- 17:37 Во Франции проходит 28-я манифестация "желтых жилетов"
- 17:15 В администрации Гадрутского района Арцаха — новый руководитель
- 16:53 Предстоящие на 26 мая мероприятия
- 15:47 Австралийские авиакомпании отменили более десяти рейсов из-за вулкана Агунг
- 15:31 «Генрих знает, что говорит» — Моника Мхитарян
- 15:07 Сборная Армении по пляжному волейболу примет участие в олимпийском квалификационном турнире
- 15:04 Теван Погосян предлагает открыть в вузах Армении кафедры изучения России
- 14:59 «Арсенал» будет не против, если Мхитарян покинет клуб — TheSun
- 14:50 В большинстве областей Армении продолжатся дожди
- 14:43 Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал ситуацию вокруг Генриха Мхитаряна
- 14:34 ПСЖ предложит Буффону новый контракт
- 13:41 В США в перестрелке в баре ранены 10 человек
- 13:01 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 120 раз
- 12:56 Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло десяти
- 12:52 Трамп прибыл в Японию с четырехдневным визитом
- 12:43 Президент Саркисян поздравил Абдаллу Второго с Днем независимости Хашимитского королевства
- 12:17 В китайском городе Циндао представлен армянский энотуризм
- 12:13 Расистское отношение к армянам сделало невозможным поездку Мхитаряна в Баку - комментарий МИД РА CNN
- 11:52 В Армянской церкви Тегерана состоялась церемония поминовения по случаю дня смерти имама Хомейни
- 11:52 Армянские спортсмены завоевали золото в командной борьбе
- 11:41 Центральный банк Армении приветствует выпуск облигаций Ucom
- 11:37 Месси в 6-й раз стал обладателем «Золотой бутсы»
- 11:24 Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле Второму по случаю Дня независимости страны
- 10:52 Европейские индексы - 24-05-19
- 10:51 Американские индексы выросли - 24-05-19
- 10:49 Цены на цветные металлы - 24-05-19
- 10:48 Цены на драгоценные металлы - 24-05-19
- 10:47 Цены на нефть выросли - 24-05-19
- 24.05-21:40 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений
- 24.05-21:20 Подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству между ЗАО “Зинар” МО Армении и АО “Военторг” МО РФ
- 24.05-21:13 Предстоящие на 25 мая мероприятия
- 24.05-21:06 Трамп сожалеет в связи со скорым уходом Мэй с поста премьера Великобритании
- 24.05-21:03 Замминистра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян провела ряд встреч в Калифорнии
- 24.05-20:37 В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
- 24.05-20:12 Президент Республики Арцах ознакомился с подготовительными работами по проведению чемпионата CONIFA
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