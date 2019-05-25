Австралийские авиакомпании отменили более десяти рейсов из-за вулкана Агунг

Австралийские авиакомпании отменили 14 рейсов из-за извержения вулкана Агунг на востоке индонезийского острова Бали, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на представителя международного аэропорта Нгурах-Рай Арье Ахсануррохима.

Извержение вулкана Агунг в пятницу продолжалось около четырех с половиной минут и затронуло восемь ближайших деревень, вулкан изверг поток лавы длиной около трех километров.

В результате 10 вылетов и четыре авиарейса, направлявшихся на остров, были отменены. Ещё один рейс из Австралии был перенаправлен. Сам аэропорт продолжает работать, были приняты все необходимые меры безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Аэропорт продолжает работать в нормальном режиме. Это австралийские авиалинии решили отменить рейсы, основываясь на своих оценках безопасности", - заявил представитель аэропорта.

Начало активности вулкана было зафиксировано 21 ноября 2017 года. В настоящее время в районе вулкана действует третий уровень опасности по четырехбалльной шкале. К нему запрещено приближаться на расстояние менее четырех километров.