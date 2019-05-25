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«Генрих знает, что говорит» — Моника Мхитарян


Сестра полузащитника национальной  сборной  Армении и лондонского «Арсенала» Генриха  Мхитаряна    Моника прокомментировала решение  армянского футболиста не участвовать в матче «Арсенал»-«Чэлси» в финале  Евролиги в  Баку.

«Если Генрих говорит, что не  считает безопасным   участвовать в финале  Евролиги в  Баку, то он знает, что говорит», — как  передает Арменпресс, написала  Моника Мхитарян вTwitter.

Финал Лиги  Европы состоится 29-го мая в Баку, где  должны  встретиться лондонские  клубы  «Арсенал» и «Челси». «Арсенал» официально объявил, что  Генрих   Мхитарян не поедет в  Баку на финал Лиги чемпионов Европы  из соображений безопасности, решение  о проведении игры  в  Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков.  Последние  даже инициировали на  сайте  Change.org  сбор подписей и предложили бойкотировать встречу  двух лондонских клубов.

Болельщики также инициировали в соцсетях хэштег#BoycotBaku.

Ранее фанаты  двух лондонских клубов вернули 58 тысяч билетов – 10% всего футбольного стадиона.

 

 

 




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