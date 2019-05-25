«Генрих знает, что говорит» — Моника Мхитарян

Сестра полузащитника национальной сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна Моника прокомментировала решение армянского футболиста не участвовать в матче «Арсенал»-«Чэлси» в финале Евролиги в Баку.

«Если Генрих говорит, что не считает безопасным участвовать в финале Евролиги в Баку, то он знает, что говорит», — как передает Арменпресс, написала Моника Мхитарян вTwitter.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, где должны встретиться лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». «Арсенал» официально объявил, что Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги чемпионов Европы из соображений безопасности, решение о проведении игры в Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков. Последние даже инициировали на сайте Change.org сбор подписей и предложили бойкотировать встречу двух лондонских клубов.

Болельщики также инициировали в соцсетях хэштег#BoycotBaku.

Ранее фанаты двух лондонских клубов вернули 58 тысяч билетов – 10% всего футбольного стадиона.