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Сборная Армении по пляжному волейболу примет участие в олимпийском квалификационном турнире


Сборная Армении по пляжному  волейболу начинает выступления проходящем в Лондоне Межконтинентальном первенстве в подгруппе Б.

Как  передает Арменпресс, в  подгруппе наша сборная сыграет с командами Англии и Швейцарии, а команда Болгарии не  прибыла  на турнир.

Участие в этих соревнованиях считается   квалификационным турниром Олимпийских игр.

 




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