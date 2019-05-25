Сборная Армении по пляжному волейболу примет участие в олимпийском квалификационном турнире

Сборная Армении по пляжному волейболу начинает выступления проходящем в Лондоне Межконтинентальном первенстве в подгруппе Б.

Как передает Арменпресс, в подгруппе наша сборная сыграет с командами Англии и Швейцарии, а команда Болгарии не прибыла на турнир.

Участие в этих соревнованиях считается квалификационным турниром Олимпийских игр.