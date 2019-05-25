Теван Погосян предлагает открыть в вузах Армении кафедры изучения России

Руководитель Центра человеческого развития Теван Погосян предлагает создать кафедры по изучению России в университетах Армении – с целью повышения эффективности и пользы из армяно-российских отношений.

Как передает «Арменпресс», об этом Погосян сказал Погосян 25 мая в ходе панельной дискуссии «Армения-Россия»: в поисках новых перспектив».

«Любая страна должна осознавать, что те или иные отношения сначала должны основываться на ее собственных интересах. Следует понять, каковы наши интересы, и каковы интересы России. И с этой целью мы должны хорошо изучить эту страну. Я предлагаю открыть в наших университетах кафедры по изучению России. У нас нет специалистов по русистике. Если мы понимаем, что должны быть исследовательские центры по изучению Европы, Америки и др., (а у нас есть фантастический центр востоковедения), то мы должны открыть и этот центр», - сказал Погосян.

Теван Погосян отметил, что важно также разработать собственные сценарии желаемого и возможного развития отношений с любой страной.