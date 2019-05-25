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Теван Погосян предлагает открыть в вузах Армении кафедры изучения России


Руководитель Центра человеческого развития Теван Погосян предлагает создать кафедры по изучению России в университетах Армении –  с целью повышения  эффективности и пользы из армяно-российских отношений. 

Как передает «Арменпресс», об этом Погосян сказал  Погосян 25 мая  в ходе панельной  дискуссии «Армения-Россия»:  в поисках новых перспектив».

«Любая страна должна осознавать, что  те  или иные  отношения сначала должны основываться на ее собственных интересах. Следует понять, каковы наши интересы,  и каковы интересы России. И с этой  целью мы должны хорошо изучить эту страну. Я предлагаю открыть в наших университетах кафедры по изучению России. У нас нет специалистов по русистике. Если мы понимаем, что должны быть  исследовательские центры по изучению Европы, Америки и др., (а у нас есть фантастический центр востоковедения), то мы  должны открыть и этот центр», - сказал Погосян.

Теван Погосян отметил, что важно также разработать собственные сценарии желаемого и возможного развития  отношений с любой страной.




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