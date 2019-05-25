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«Арсенал» будет не против, если Мхитарян покинет клуб — TheSun


«Арсенал» будет  не против, если полузащитник клуба Генрих  Мхитарян решит  покинуть клуб.  

Как  передает Арменпресс, об этом пишет The Sun.

TheSun сообщила, что «канониры» полностью поддерживают армянского футболиста в вопросе отказа от поездки в Баку. Несмотря на все это, в клубе не будут против, если капитан сборной Арменииэтим летом решит перейти в другую команду. В клубе  считают, что полузащитник«Арсенала» не смог полностью показать свой  потенциал.

Финал Лиги  Европы состоится 29-го мая в Баку, где  должны  встретиться лондонские  клубы  «Арсенал» и «Челси». «Арсенал» официально объявил, что  Генрих   Мхитарян не поедет в  Баку на финал Лиги чемпионов Европы  из соображений безопасности, решение  о проведении игры  в  Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков.  Последние  даже инициировали на  сайте  Change.org  сбор подписей и предложили бойкотировать встречу  двух лондонских клубов.

Болельщики также инициировали в соцсетяххэштег#BoycotBaku.

Ранее фанаты  двух лондонских клубов вернули 58 тысяч билетов – 10% всего футбольного стадиона.

 

 

 




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