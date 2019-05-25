Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал ситуацию вокруг Генриха Мхитаряна

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Как передает Арменпресс, Александер Чеферин сказал, что это его личное решение.

«Мхитарян не хочет ехать в Баку? Это решение самого игрока. Если мы пойдем на поводу это ситуации, то не сможем ничего организовывать в будущем», - сказал Александр Чеферин.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, где должны встретиться лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». «Арсенал» официально объявил, что Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги чемпионов Европы из соображений безопасности, решение о проведении игры в Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков. Последние даже инициировали на сайте Change.org сбор подписей и предложили бойкотировать встречу двух лондонских клубов.

Болельщики также инициировали в соцсетяххэштег#BoycotBaku.

Ранее фанаты двух лондонских клубов вернули 58 тысяч билетов – 10% всего футбольного стадиона.