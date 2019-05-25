В США в перестрелке в баре ранены 10 человек

Десять человек получили ранения в результате стрельбы в баре американского города Трентон (штат Нью-Джерси).

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание NJ.com по данным полиции штата.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 00.25 по местному времени. Представитель полиции Стефен Варн позднее сообщил, что пять мужчин и пять женщин получили ранения и были направлены в больницы, один человек был серьезно ранен и срочно прооперирован.

Варн отметил, что точное название бара пока не известно.

Идет расследование.