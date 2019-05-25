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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 120 раз


За период   19-25 мая на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 120  раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, кроме  стрелкового оружия, 20 мая  в  направлении одной из боевых позиций в южном направлении, азербайджанские ВС использовали также станковый автоматический  гранатомет (2 сн.).

 Передовые  части Армии обороны  Арцаха    продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи, в случае  необходимости прибегая и к  превентивным действиям.




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