За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 120 раз

За период 19-25 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 120 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, кроме стрелкового оружия, 20 мая в направлении одной из боевых позиций в южном направлении, азербайджанские ВС использовали также станковый автоматический гранатомет (2 сн.).

Передовые части Армии обороны Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, в случае необходимости прибегая и к превентивным действиям.