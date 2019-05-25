Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло десяти

Альпинист из Великобритании погиб во время спуска с самой высокой горы в мире — Эвереста, общее число покорителей вершин, скончавшихся во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне, достигло 10 человек, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на местные власти.

Как заявил представитель департамента по туризму Непала Миира Ачрая, британец Робин Фишеро скончался на высоте 8,6 тысячи метров. По его словам, альпинист почувствовал недомогание, спускаясь с вершины горы. Всего, по данным властей, с начала альпинистского сезона во время покорения вершин выше восьми тысяч в Гималаях погибли 20 человек. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"В сезоне на сегодняшней день 10 смертей зафиксировано на горе Эверест, четыре – на горе Макалу, три - на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю", - цитирует издание местного чиновника.

Ранее сообщалось, что два альпиниста, скончавшихся после спуска с Эвереста, могли погибнуть не от холода и отказа оборудования, а от истощения, вызванного длительным ожиданием восхождения.

Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря.