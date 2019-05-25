Трамп прибыл в Японию с четырехдневным визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Японию с четырехдневным государственным визитом, прямую трансляцию из токийского аэропорта Ханэда вел телеканал NHK.

Вместе с Трампом в Токио прибыла его супруга Мелания.

В ходе визита Трамп встретится с императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ, посетит матч по сумо и американскую военную базу, а также отведает различные деликатесы в традиционном японском ресторане "робатаяки", где блюда готовятся на углях на глазах у посетителей. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Трамп станет первым официальным гостем после того, как Хризантемовый трон занял император Нарухито. Церемония интронизации прошла 1 мая, с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.