В китайском городе Циндао представлен армянский энотуризм

В рамках Шанхайской организации сотрудничества на проходящей в Циндао (Китай) 24-26 мая торгово-экономическом форуме проводится международная выставка, на которой представлены результаты армянского энотуризма (винный туризм) и армянского виноделия.

Участие Армении обеспечивают Комитет по туризму Министерства экономического развития и инвестиций и фонд виноградарства и виноделия Армении при содействии посольства Китая.

Как передает Арменпресс, в армянском павильоне посетители могут ознакомиться с историей армянского виноделия, попробовать армянское вино. Армения предстает гостям выставки как новое и привлекательное направление энотуризма. Эта площадка дает возможность открыть и освоить предпочтения на рынке туризма Китая.