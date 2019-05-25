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В китайском городе Циндао представлен армянский энотуризм


В рамках  Шанхайской  организации сотрудничества на проходящей в  Циндао (Китай)  24-26 мая торгово-экономическом форуме проводится  международная выставка, на которой  представлены  результаты  армянского  энотуризма (винный туризм) и армянского виноделия.

Участие Армении обеспечивают Комитет по туризму Министерства экономического развития и инвестиций и фонд виноградарства и виноделия Армении при содействии посольства Китая.

Как  передает Арменпресс, в армянском павильоне посетители могут ознакомиться с историей армянского виноделия, попробовать армянское вино. Армения  предстает гостям выставки как  новое  и привлекательное направление  энотуризма.  Эта  площадка дает возможность открыть и освоить предпочтения на рынке  туризма  Китая.




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