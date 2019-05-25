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Расистское отношение к армянам сделало невозможным поездку Мхитаряна в Баку - комментарий МИД РА CNN


Азербайджан  безвозвратно потерял возможность продемонстрировать с помощью финала Лиги чемпионов  свое обязательство разделять спорт и политику.

Как  передает Арменпресс, об этом   сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян,комментируя   CNN факт неучастия  члена  лондонского «Арсенала» Генриха  Мхитаряна в финале  Евролиги в  Баку.

«Терпимость к  расистским настроениям в  отношении к армянам и откровенные  риски безопасности   сделали невозможным поездку полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха  Мхитаряна в  Баку. 

Финал Лиги чемпионов Европы  мог стать хорошей  возможностью для  Баку продемонстрировать  свое обязательство разделять спорт и политику, а  также проявить свою способность к терпимости и недискриминации. Эта  возможность бесповоротно упущена», - отметила  Нагдалян.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, где  должны  встретиться лондонские  клубы  “Арсенал” и “Челси”.

Пресс-служба  «Арсенала» официально заявила, что  Генрих   Мхитарян не поедет в  Баку. Клуб принял такое  решение  из соображений  безопасности своего игрока армянского происхождения, учитывая вероятность агрессивного отношения  к  Мхитаряну в  Баку. 

Примечательно, что азербайджанская сторона утверждает, что предоставила все  возможные  гарантии безопасности для участия  Мхитаряна  в  финале  Евролиги.  Министр спорта  и по вопросам молодежи Азербайджана АзадРасимов  в  беседе с CNN даже  сыронизировал: «Какие  еще нужны гарантии? Больше, чем гарантии? Больше, чем 100-процентные?  Что еще мы  могли  сделать? Послать частный  самолет? Сопровождение истребителей  F16 или военного корабля?»

Когда  «Арсенал» официально объявил, что  Генрих   Мхитарян не поедет в  Баку на финал Лиги чемпионов Европы  из соображений безопасности, решение  о проведении игры  в  Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков.  Последние  даже предложили бойкотировать встречу  двух лондонских клубов.

 

 




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