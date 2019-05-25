Расистское отношение к армянам сделало невозможным поездку Мхитаряна в Баку - комментарий МИД РА CNN

Азербайджан безвозвратно потерял возможность продемонстрировать с помощью финала Лиги чемпионов свое обязательство разделять спорт и политику.

Как передает Арменпресс, об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян,комментируя CNN факт неучастия члена лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна в финале Евролиги в Баку.

«Терпимость к расистским настроениям в отношении к армянам и откровенные риски безопасности сделали невозможным поездку полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна в Баку.

Финал Лиги чемпионов Европы мог стать хорошей возможностью для Баку продемонстрировать свое обязательство разделять спорт и политику, а также проявить свою способность к терпимости и недискриминации. Эта возможность бесповоротно упущена», - отметила Нагдалян.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, где должны встретиться лондонские клубы “Арсенал” и “Челси”.

Пресс-служба «Арсенала» официально заявила, что Генрих Мхитарян не поедет в Баку. Клуб принял такое решение из соображений безопасности своего игрока армянского происхождения, учитывая вероятность агрессивного отношения к Мхитаряну в Баку.

Примечательно, что азербайджанская сторона утверждает, что предоставила все возможные гарантии безопасности для участия Мхитаряна в финале Евролиги. Министр спорта и по вопросам молодежи Азербайджана АзадРасимов в беседе с CNN даже сыронизировал: «Какие еще нужны гарантии? Больше, чем гарантии? Больше, чем 100-процентные? Что еще мы могли сделать? Послать частный самолет? Сопровождение истребителей F16 или военного корабля?»

Когда «Арсенал» официально объявил, что Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги чемпионов Европы из соображений безопасности, решение о проведении игры в Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков. Последние даже предложили бойкотировать встречу двух лондонских клубов.