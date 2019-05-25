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В Армянской церкви Тегерана состоялась церемония поминовения по случаю дня смерти имама Хомейни


В армянской  церкви Тегерана Сурб Саркис  24 мая  состоялась церемония  поминовения по случаю дня  смерти  духовного лидера Ирана имама  Хомейни, которую провело духовенство Армянской  епархии.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  Mehr News.




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