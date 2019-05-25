Центральный банк Армении приветствует выпуск облигаций Ucom

На днях состоялось мероприятие, приуроченное к выпуску первого транша облигаций нефинансовой компании Ucom, на котором присутствовали вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, заместитель председателя Центрального банка РА Нерсес Ерицян и ряд представителей армянского бизнес-сообщества.

«Это новое начало для улучшения состояния финансового рынка как для нашей, так и для других компаний, которые могут таким образом привлекать финансовые ресурсы и обеспечить новый экономический рост. Уверен, что облигации, выпущенные нашей компанией, найдут своих покупателей быстрее, чем мы ожидаем. Сумма, полученная от продажи облигаций, будет направлена на капитальные вложения со стороны нашей компании и на развитие стратегического направления Softwareas a Service (программное обеспечение в качестве услуги)», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Объем выпуска облигаций составляет 5 млн долларов США с годовой доходностью в 7,5% и 250 млн драмов РА с годовой доходностью в 11%. Номинальные купонные облигации со сроком погашения в 36 месяцев будут размещены через открытое акционерное общество «Арменброк» в период с 16 мая по 15 июля 2019 года.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе PR и коммуникационных программ Ucom.

«Впервые после долгой паузы нефинансовая компания выпускает облигации, и мы придаем этому крайне важное значение. Это совпадает также со стратегией правительства. Выпуск данных облигаций является хорошей возможностью для компании «прощупать» рынок, понять точку зрения инвесторов, после чего она сможет пойти на более весомый шаг, по крайней мере, мы на это рассчитываем. Надеюсь, этот пример станет заразительным и для других компаний, на рынке создастся правильная конкуренция, инвесторы станут более активными в своих действиях. А это свыше нескольких триллионов компаний в мире, готовых инвестировать в такие страны, как наша, и приобретать облигации по таким высоким процентным ставкам. Как представитель Центрального банка я считаю, что есть вся необходимая инфраструктура для осуществления как местных, так и международных выпусков. Мы готовы поддержать и в реализации более крупных начинаний», - отметил заместитель председателя Центрального банка Республики Армения НерсесЕрицян.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что выпуск облигаций Ucom выгоден для всех заинтересованных сторон: выпускающей компании, инвесторов, андеррайтера, а также для государства, как для развития рынка ценных бумаг, так и для продвижения экономики.

«Такой выпуск облигаций оживляет и развивает рынок ценных бумаг и экономику, поскольку сбережения направляются непосредственно в реальный сектор экономики. Выпускающая компания фактически становится более прозрачной и подотчетной и начинает делиться своими доходами со своими же клиентами», - отметил генеральный директор инвестиционной компании «Арменброк» Арам Кайфаджян.

Представители бизнес-сообщества также подчеркнули важность вовлеченности инвестиционных банков в развитии рынка капитала, считая органический рост его краеугольным камнем.

«Наконец-таки появилась компания, попытавшаяся привлечь общественные инвестиции, что невероятно воодушевляет. Надеюсь, что выпуск облигаций Ucom станет образцовым. Я полон надежд, что в течение ближайшего года в оборот войдут новые выпуски и от других компаний. Если в 2015 году у нас было менее десятка новых выпусков, котирующихся на бирже, то сейчас каждый год выпускается свыше 30 облигаций. Если в 2016 году у нас были выпуски всего на 13 миллионов долларов США, то в 2017-ом и 2018-ом годах выпуски превысили порог в 150 миллионов долларов США. В настоящее время у нас имеются корпоративные облигации с номинальной стоимостью в 300 миллионов долларов США, а государственные облигации превышают порог 1 миллиарда долларов США. То есть наблюдается динамика роста, и одним из самых вдохновляющих стимулов является выпуск со стороны именно нефинансовой организации», - отметил директор Армянской фондовой биржи АйкЕганян.

Добавим, что бюллетень публичного размещения облигаций был зарегистрирован Центральным банком Армении.