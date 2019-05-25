Месси в 6-й раз стал обладателем «Золотой бутсы»
Аргентинский нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси объявлен обладателем приза лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона 2018/19 «Золотая бутса».
Как передает Арменпресс, по итогам европейских топ-5 первенств больше всего голов забил Месси – 36. Он набрал 72 очка.
Его ближайшим преследователем в гонке за наградой стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший 33 мяча. Третье место занял нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла – 26 голов.
31-летний Месси стал обладателем награды в третий раз подряд. Он получал награду в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.
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