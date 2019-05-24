За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 23 и 24 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений, из них 2 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, по 14 случаев причинения телесных повреждений и кражи личного имущества, 9 случаев мошенничества, по 3 случая присвоения или растраты, злоупотребления должностными полномочиями, и побоев, по 2 случая квартирной кражи, умышленного повреждения имущества, взяточничества, подделки документов и угрозы убийством, по 1 случаю уклонения от уплаты налогов, незаконной вырубки деревьев, злоупотребления полномочиями сотрудниками некоммерческих организаций, контрабанды наркотиков, незаконного пересечения Государственной границы, незаконного распространения сведений о семейной или личной жизни и нарушения неприкосновенности жилища.

За данный период найдены 3 лиц, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию. Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений и кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 1 человек погиб, 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.