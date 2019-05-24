Мэр Еревана Айк Марутян присутствовал на мероприятии «Последнего звонка»
24-го мая во всех столичных школах зазвенел последний звонок и прошли мероприятия «Последнего урока». Выпускникам ереванской средней школы N108 доброго пути пожелал мэр Еревана Айк Марутян. Выпускники вспоминали свои школьные годы и благодарили своих учителей за заботу и знания.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, Айк Марутян поздравил выпускников школы, пожелал им новых достижений и посоветовал придерживаться жизненных принципов, к которым прививали их учителя.
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