Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Мэр Еревана Айк Марутян присутствовал на мероприятии «Последнего звонка»


24-го мая во всех столичных школах зазвенел последний звонок и прошли мероприятия «Последнего урока». Выпускникам ереванской средней школы N108 доброго пути пожелал мэр Еревана Айк Марутян. Выпускники вспоминали свои школьные годы и благодарили своих учителей за заботу и знания.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, Айк Марутян поздравил выпускников школы, пожелал им новых достижений и посоветовал придерживаться жизненных принципов, к которым прививали их учителя.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации