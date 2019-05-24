Премьер-министр на правительственной даче принял выпускников из приграничных общин

Премьер-министр Никол Пашинян на правительственной даче принял около 280 выпускников из приграничных общин. Премьер-министр поздравил их с “Последним звонком” и пожелал им успехов. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян призвал выпускников уделять большое внимание образованию и в дальнейшей жизни предпринимать продолжительные шаги в этом направлении.

“Хочу поздравить всех наших выпускников с Последним звонком, пожелать им всяческих успехов на новом этапе жизни, в Новой Армении. В Армении для вас будут созданы новые возможности, и мы сделаем все, чтобы эти возможности стали реальностью, чтобы Армения стала страной талантов. Мы должны обогащать и развивать нашу страну благодаря этим талантам”, - в прямом эфире на своей странице в Фейсбук отметил Никол Пашинян.

Гостями на правительственной даче премьер-министра, в частности, были выпускники школ общин Ерасх Араратской области, Чамбарак и Ваан Гегаркуникской области, Арени и Хачик Вайоцдзорской области, Баганис, Барекамаван, Бедаван, Довег, Коти, Воскепар, Воскеван, Айгедзор, Айгепар, Мовсес, Неркин Кармирахпюр, Чинари, Чоратан, Парвакар, Верин Кармирахпюр, Каян, Беркабер, Киранц, Вазашен Тавушкой области.