Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Премьер-министр на правительственной даче принял выпускников из приграничных общин


Премьер-министр Никол Пашинян на правительственной даче принял около 280 выпускников из приграничных общин. Премьер-министр поздравил их с “Последним звонком” и пожелал им успехов. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян призвал выпускников уделять большое внимание образованию и в дальнейшей жизни предпринимать продолжительные шаги в этом направлении.

Хочу поздравить всех наших выпускников с Последним звонком, пожелать им всяческих успехов на новом этапе жизни, в Новой Армении. В Армении для вас будут созданы новые возможности, и мы сделаем все, чтобы эти возможности стали реальностью, чтобы Армения стала страной талантов. Мы должны обогащать и развивать нашу страну благодаря этим талантам”, - в прямом эфире на своей странице в Фейсбук отметил Никол Пашинян.

Гостями на правительственной даче премьер-министра, в частности, были выпускники школ общин Ерасх Араратской области, Чамбарак и Ваан Гегаркуникской области,  Арени и Хачик Вайоцдзорской области, Баганис, Барекамаван, Бедаван, Довег, Коти, Воскепар, Воскеван, Айгедзор, Айгепар, Мовсес, Неркин Кармирахпюр, Чинари, Чоратан, Парвакар, Верин Кармирахпюр, Каян, Беркабер, Киранц, Вазашен Тавушкой области.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации