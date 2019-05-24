В Испании приостановили действие мандатов заключенных каталонских депутатов

Президиум испанского конгресса депутатов (нижняя палата парламента) приостановил депутатские мандаты находящихся в предварительном заключении четырех каталонских политиков, дела которых рассматривает Верховный суд в связи с проведением незаконного референдума и провозглашением независимости Каталонии в октябре 2017 года.

"Президиум парламента конгресса депутатов принял решение объявить в автоматическом порядке приостановленными в исполнении обязанностей, а значит, в правах и обязанностях, установленных регламентом парламента, Ориола Жункераса, Жозепа Руля, Жорди Санчеса и Жорди Туруля", - заявила на пресс-конференции председатель парламента Меричель Батет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, решение принято в соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса, которая предполагает приостановку полномочий занимающего выборную должность, если он находится в предварительном заключении по обвинению в организации восстания.

Батет отказалась отвечать на вопрос, будут ли полномочия депутатов восстановлены, если Верховный суд оправдает их, призвав дождаться судебного решения.

Четыре обвиняемых в связи с проведением референдума о независимости Каталонии (Ориол Жункерас, Жорди Санчес, Жорди Туруль и Жозеп Руль) стали депутатами конгресса по итогам выборов 28 апреля, еще один обвиняемый - Рауль Ромева – был избран в сенат.

В Верховном суде 12 февраля начались слушания в отношении 12 обвиняемых, в том числе ряда бывших членов каталонского правительства, экс-спикера каталонского парламента Карме Форкадель, общественных активистов Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Девяти политикам предъявлены обвинения в организации восстания.