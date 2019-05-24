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Глава МИД Великобритании намерен принять участие в борьбе за пост лидера тори


Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о намерении принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Об этом в пятницу сообщила газета Farnham Herald, издающаяся в графстве Саррей, где находится избирательный округ, от которого в парламент Соединенного Королевства был выбран Хант.

По данным издания, глава британского МИД во время посещения музыкального фестиваля в городке Хаслмир подтвердил, что готов после отставки Терезы Мэй побороться за премьерский пост,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.




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