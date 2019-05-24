Би-би-си: Facebook планирует в 2020 году запустить собственную криптовалюту

Компания Facebook намерена запустить собственную криптовалюту GlobalCoin в следующем году, в первом квартале 2020 года планируется создать систему цифровых платежей примерно в десятке стран. Об этом в пятницу сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Планируется, что уже летом руководство американской компании представит более детальный план запуска собственной цифровой валюты. К концу года Facebook собирается проверить работу системы GlobalCoin в тестовом режиме,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.