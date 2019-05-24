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Азиатские индексы - 24-05-19


ТОКИО, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 21117.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.04% и составил 1541.21 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 2852.99 пункта, а HANG SENG вырос на 0.32% и составил 27353.93 пункта.




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