Азиатские индексы - 24-05-19

ТОКИО, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 21117.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.04% и составил 1541.21 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 2852.99 пункта, а HANG SENG вырос на 0.32% и составил 27353.93 пункта.