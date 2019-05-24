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Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября в любом случае


Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября. Об этом заявил в пятницу экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", - приводит агентство Reuters слова Джонсона. Он также высказал мнение, что "способ достичь хорошей сделки состоит в том, чтобы подготовиться к ситуации выхода без соглашения".

 




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