Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября в любом случае

Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября. Об этом заявил в пятницу экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", - приводит агентство Reuters слова Джонсона. Он также высказал мнение, что "способ достичь хорошей сделки состоит в том, чтобы подготовиться к ситуации выхода без соглашения".