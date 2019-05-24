Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции

Джим Брайденстайн, глава НАСА, объявил о заключении первого "лунного" контракта, в рамках которого компания Maxar построит первый и пока единственный модуль станции LOP-G. Он будет выведен на орбиту Луны в 2022 году, заявил чиновник на телеконференции в штаб-квартире агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Силовой и двигательный модуль PPE станет краеугольным камнем для всей станции Gateway и ярким примером того, как сотрудничество с частными компаниями поможет НАСА максимально быстро вернуться на орбиту Луны и высадить первую женщину-астронавта на ее поверхность в 2024 году", — отметил Брайденстайн.