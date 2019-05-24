Ваграм Кажоян назначен послом Армении во Вьетнаме

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Ваграм Кожоян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении во Вьетнаме. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, при назначении Саркисян принял в основу предложение премьер-министра.