Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Ваграм Кажоян назначен послом Армении во Вьетнаме


Указом президента Армении Армена Саркисяна, Ваграм Кожоян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении во Вьетнаме. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, при назначении Саркисян принял в основу предложение премьер-министра.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации