Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Его доводы в пользу этой гипотезы были представлены в журнале Brain.

"Конечно, точный диагноз нельзя поставить через 500 лет после смерти да Винчи, но я уверен в том, что СДВГ – наиболее убедительное и научно правдоподобное объяснение тому, почему Леонардо редко удавалось доводить работу до конца. Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность", — заявил Марко Катани (Marco Catani), нейрофизиолог из Королевского колледжа Лондона,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.