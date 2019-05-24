Ален Симонян считает митинг АРФД естественным политическим процессом

Заместитель председателя НС РА Ален Симонян считает проведенный партией АРФ “Дашнакцутю”" митинг естественным политическим процессом. Как передает «Арменпресс», об этом Симонян сказал 24 мая в беседе с журналистами в НС Армении.

“Я думаю, что Армянская революционная федерация Дашнакцутюн должна быть активнее на политическом поле, поскольку в этом есть необходимость и всегда была. Это политический процесс, я очень положительно отношусь к этому” - отметил Симонян.

Вице-спикер НС добавил, что в ответ на призывы организаторов митинга к власти проявить серьезность, не собирается в адрес партии говорить что-либо отрицательное, поскольку в митинге ничего плохого не видет.

“Я не увидел ничего негативного в их действиях. Они провели митинг. Это политическая сила, она провела митинг. Я ожидал от них большей критики. Для меня непонятно когда большая политическая структура говорит, используя эмоциональные термины”, - сказал Ален Симонян.

23 мая на площади Свободы в Ереване АРФД организовала митинг, в котором приняли участие члены Верховного органа и Бюро АРФД - Ишхан Сагателян, Грант Маргарян, Армен Рустамян, Гегам Манукян, Артур Хачатрян.