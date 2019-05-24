Огромный торнадо в Техасе попал на видео

Воздушную воронку внушительных размеров удалось заснять очевидцам в округе Липскомб американского штата Техас. Видео опубликовал Youtube-канал Associated Press. Как сообщило агентство, смерчи обрушиваются на центральные штаты США уже четвертый день подряд. Ранее пострадали жители штатов Оклахома и Миссури — в Джефферсон сити, столице последнего, погибли по меньшей мере три человека. Ураган раскидал машины на общественной парковке и разрушил несколько домов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.