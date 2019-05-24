ППА выступает за реформу судебной системы исключительно законным путем

Парламентская фракция “Процветающая Армения” выступает за оздоровление и реформирование судебной системы исключительно законным путем. Как передает «Арменпресс», об этом 24 мая в ходе парламентских слушаний по теме “Перспективы применения инструментов переходного правосудия в Армении” сказала член фракции Наира Зограбян.

“Наша судебная система имеет не только проблему реформ, но и революционной реформы, поскольку на протяжении многих лет выносились политические приговоры, на протяжении многих лет выносились решения, которые были продиктованы из президентского дворца или из правительства, свидетельством чего являются иски, накопившиеся в ЕСПЧ. Я, представляя точку зрения фракции “Процветающая Армения”, однозначно утверждаю, что судебная система должна оздоровиться и реформироваться, но исключительно в рамках закона и законности”, - сказала Зограбян.

С мая 2018 г. тема переходного правосудия стала предметом бурных обсуждений в политических, профессиональных и широких общественных кругах в целом.

С первой же сессии Национального собрания Седьмого созыва этот вопрос был поставлен на повестку политических обсуждений, и, кажется, есть всеобщее понимание того, что именно Национальное собрание является тем представительным органом, который должен заниматься этим вопросом.

Председатель Национального собрания, Арарат Мирзоян, по разным поводам заявлял, что, с учетом сформировавшихся в обществе ожиданий и большого интереса к теме, а также чувствительности вопроса, после предварительного изучения темы будут инициированы широкие общественные обсуждения относительно оценки необходимости переходного правосудия в Армении (далее в тексте ПП), перспектив применения инструментов и возможных форм.

В ходе слушаний будет представлено несколько докладов, в их рамках будут затронуты вопросы, касающиеся международного опыта относительно переходного правосудия, перспектив применения отдельных инструментов ПП, а также возможных вариантов организации процесса. Посредством выступлений и вопросов, задаваемых докладчикам, участникам слушаний предоставляется возможность провести заинтересованное обсуждение, представить различные точки зрения. В ходе слушаний выступят также приглашенные международные эксперты.

Цель слушаний - в результате инклюзивного и заинтересованного обсуждения сформировать у политического органа представление о том, как разные круги общества оценивают необходимость применения в Армении переходного правосудия, какие у них представления об этом и какие у них ожидания от этого процесса. Парламентские слушания дадут возможность широким слоям общества, в том числе и представителям политических сил, профессиональным и академическим кругам, специализированным организациям гражданского общества, а также заинтересованным гражданам, участвовать в обсуждениях и представить свои мнения.