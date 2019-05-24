Тереза Мэй заплакала во время объявления о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления о своей предстоящей отставке 7 июня не смогла сдержать слез. Соответствующее видео публикует CNN, передает Арменпресс.

Мэй покинет пост главы правительства и главы консервативной партии после визита в страну президента США Дональда Трампа, который запланирован на 3 июня.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit. "К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила она.

Мэй эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался. она подчеркнула, что она стала всего лишь второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, "конечно, не последней".

"Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю", - сказала она.

После этого Мэй резко отвернулась от кафедры, за который выступала, и вошла в двери Даунинг-Стрит 10/