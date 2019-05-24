Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

В связи с празднованием Дня Первой Республики Грузии КПП “Верхний Ларс” будет временно закрыт


В связи с празднованием Дня Первой Республики Грузии КПП “Верхний Ларс” 26 мая с 05: 00 до 17: 00 будет закрыт для грузовых автомобилей.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении.

Министерство призывает при осуществлении грузоперевозок учитывать эту информацию.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации