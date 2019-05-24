В связи с празднованием Дня Первой Республики Грузии КПП “Верхний Ларс” будет временно закрыт
В связи с празднованием Дня Первой Республики Грузии КПП “Верхний Ларс” 26 мая с 05: 00 до 17: 00 будет закрыт для грузовых автомобилей.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении.
Министерство призывает при осуществлении грузоперевозок учитывать эту информацию.
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