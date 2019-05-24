Программа ЮНЕСКО “Оценка потребностей в применении Конвенции “О защите нематериального культурного наследия” ” будет реализована в Армении

С 26 мая по 2 июня в Армении будет реализована программа ЮНЕСКО “Оценка потребностей в применении Конвенции “О защите нематериального культурного наследия” ”.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве культуры Армении, цель программы - изучить работы по реализации Конвенции в Армении и оценить нынешнюю ситуацию сохранения нематериального культурного наследия, основные потребности, регулирование законодательного поля, формальную и неформальную систему образования, а также определить приоритеты, направленные на развитие сферы.

Она организована при сотрудничестве Софийского Центра региональных исследований нематериального культурного наследия Юго-Восточной Европы, Национальной комиссии ЮНЕСКО Армении и Министерства культуры РА.

В марте 2019 года центр Софии провел отбор экспертов-участников программы, в результате чего был избран эксперт, аккредитованный ЮНЕСКО, А. Сташкевич (Республика Беларусь). В указанные дни эксперт в Армении совершит экскурсии по различным местам.