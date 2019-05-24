В Пакистане два человека погибли при взрыве в мечети

По меньшей мере два человека погибли, не менее 15 получили ранения при взрыве в пятницу днем в одной из мечетей пакистанского города Кветта на западе страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой экстренные службы региона.

По данным телеканала, взрыв произошел во время молитвы, в которой принимали участие от 30 до 40 человек. Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Взрыв был такой силы, что выбил стекла расположенных поблизости зданий.

В настоящее время район происшествия оцеплен полицией, ведется расследование. Как сообщает Radio Pakistan, ссылаясь на полицейские источники, взрыв произошел в результате активации самодельной бомбы, которая была заложена неизвестными за минбаром (кафедры, с которой читают пятничную молитву).

Пока ни одна из действующих на территории Пакистана террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.