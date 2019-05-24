Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание Estado de Minas.

Церемония должна состояться в воскресенье в городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии и будет транслироваться на страницах 38-летней новобрачной в социальных сетях.

"Многие женщины мечтают выйти замуж, облаченные в свадебное платье, "сологамная" свадьба предоставляет такую возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе - самая искренняя любовь", - заявила Жуссара Дутра Коту (Jussara Dutra Couto).

Хотя в Бразилии не осуществляется официальная регистрация подобных браков, Коту планирует, что в воскресенье к алтарю ее, облаченную в белое платье, проведет 21-летняя дочь, а церемонию проведет подруга.

Вместо обмена кольцами с самой собой Коту собирается сделать татуировку в виде женщины с крыльями бабочки, которая должна служить символом независимости.

Коту подчеркивает, что даже после свадьбы останется открытой для отношений с другими людьми.