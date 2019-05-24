Ален Симонян скорее ждал отставки Грайра Товмасяна

Заместитель председателя НС РА Ален Симонян, до отставки председателя Высшего судебного Совета Гагика Арутюняна, ждал отставки председателя Конституционного суда, Грайра Товмасяна. Как передает «Арменпресс», об этом Симонян сказал 24 мая в беседе с журналистами в НС Армении.

“Я думаю, что Грайр Товмасян скорее должен был подать в отставку, чем Гагик Арутюнян, поскольку Грайр Товмасян был политической единицей, его избрание председателем Конституционного суда, вызывает больше сомнений и больше вопросов у юристов”,- отметил Симонян. Он также добавил, что Грайр Товмасян не внушает доверия обществу по нескольким причинам. Во-первых, он был членом РПА, которой граждане РА отказали, и он вышел из этой партии только по требованию закона. Во-вторых, он является автором двух очень спорных и довольно раскритикованных гражданами Армении Законов - Конституции и Избирательного кодекса. Думаю, что он там представляет не Конституцию Республики Армения, а является наследием РПА, отношение к которой однозначно”, - сказал Ален Симонян.

24 мая Гагик Арутюнян подал в отставку с поста председателя Высшего судебного совета.