Указом Президента Армении Тигран Геворкян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Иорданском Хашимитском Королевстве. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Сирийской Арабской Республике Тигран Геворкян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Иорданском Хашимитском Королевстве (резиденция в Дамаске)”,-говорится в указе.