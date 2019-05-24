Для правительства является принципиальным вопросом обеспечение сохранения идентичности национальных, религиозных меньшинств Армении: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в открытии конференции, посвященной современным проблемам свободы религии или вероисповедания в Армении, Грузии и других странах. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии также приняли участие защитник прав человека Армении Арман Татоян, Чрезвычайный и Полномочный посол Нидерландов в Армении и Грузии Йос Дауман, постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп, генеральный директор “Фонда партнерства Евразия” Геворг Тер-Габриелян и другие.

Приветствуя участников конференции, премьер-министр Пашинян отметил: “Следует отметить, что свобода религии является одной из важнейших свобод, потому что я убежден, что веря в Бога, человек прежде всего верит в себя. Следовательно, свобода религии, свобода веры в Бога, на мой взгляд, это, прежде всего, свобода человека верить в самого себя. Конечно, в современном мире есть люди, которые верят в себя, но не верят в Бога. Но все равно, даже в этом случае человек становится ключевым актором в процессе веры в себя. Это очень важно. Я имею в виду, что свобода религии - это, конечно, свобода человека. Свобода вероисповедания является одной из важнейших свобод, и она напрямую связана со всеми ценностями, которые сегодня признаны человечеством - будь то демократия, прозрачность, права человека, свободы, справедливость и так далее.

В этом отношении я рад отметить, что Армения является страной, которая действительно привержена политике обеспечения свободы религии, вероисповедания, убеждений и совести. Думаю, то, что сегодня национальные и в этом контексте религиозные меньшинства Армении чувствуют себя полноценными, является одним из важнейших доказательств моих слов. Хочу отметить, что для нас является принципиальным, чтобы национальные религиозные меньшинства были в безопасности, чувствовали себя полноценными, имели возможность сохранения, развития своей идентичности.

Вообще, религия и межрелигиозные отношения, возможно, являются следующей важнейшей темой, потому что долгое время было принято думать, что религия и различия религиозных восприятий обычно разделяют людей друг от друга. Но мы считаем эту ситуацию довольно странной еще и потому, что большинство известных или наиболее распространенных религий, по сути, исходят от одного и того же Бога. И это заставляет нас говорить, что разделительные линии проводят не религии, а люди, которые занимаются их толкованием, потому что наша вера и убежденность заключается в том, что религия на самом деле предназначена для объединения людей, религия на самом деле предназначена для установления мира и гармонии, религия на самом деле предназначена для достижения счастья, для оказания помощи людям, чтобы они достигли счастья. И если разделительные линии были проведены посредством теории той или иной религии, то есть посредством различных толкований со стороны людей, то это означает, что эти разделительные линии могут быть устранены посредством новых толкований, новых подходов таких же людей, которые могут уничтожить созданные ими же разделительные линии, и самым важным предусловием для этого является взаимное уважение к убеждениям, эмоциям, вероисповеданию, представлениям и восприятию друг друга.

И особенно в этом отношении я придаю важность сегодняшней конференции, потому что на этой конференции еще больше подчеркивается взаимное уважение. Подобные конференции должны помочь нам прийти к общему пониманию религиозных представлений о мире, свободе, любви и гармонии. Я верю, что это возможно, хотя и знаю, насколько это сложно, но трудности, особенно в Новой Армении, никогда и никого не пугают. Нашей конференции желаю успеха в решении этих сложных вопросов.

Спасибо”.

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Цель ежегодной конференции - проведение многосторонних дискуссий между армянскими, грузинскими и международными партнерами о текущем развитии и проблемах в сфере свободы религии и вероисповедания, укрепление армяно-грузинских отношений и развитие международного сотрудничества. Конференция служит платформой, на которой ключевые заинтересованные стороны обсуждают вопросы сферы свободы религии и вероисповедания в Армении, Грузии и в мире, а также представляют соответствующие предложения по их решению.

На конференции выступят специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмед Шахид (видеообращение), старший советник по вопросам свободы религии и вероисповедания БДИПЧ/ОБСЕ Кишан Маноча, старший советник УВКПЧ ООН по правам человека на Южном Кавказе Владимир Школьников, директор Совета по религиям при Народном защитнике Грузии Бека Миндиашвили, директор Института разнообразия и терпимости Мариам Гавтадзе, заместитель председателя Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Ованнес Ованнисян и другие специалисты сферы.