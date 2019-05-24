Указом президента Армении Гарник Бадалян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Таджикистане. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Туркменистане Гарник Бадалян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Республике Таджикистан (резиденция в Ашхабаде)”, - говорится в указе.