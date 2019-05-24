Гарник Бадалян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Таджикистане
Указом президента Армении Гарник Бадалян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Таджикистане. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Туркменистане Гарник Бадалян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Республике Таджикистан (резиденция в Ашхабаде)”, - говорится в указе.
- 15:46 Огромный торнадо в Техасе попал на видео
- 15:36 Тереза Мэй заплакала во время объявления о своей отставке
- 15:19 В Пакистане два человека погибли при взрыве в мечети
- 15:11 Бразильянка выйдет замуж за саму себя
- 15:07 Американец, покорив вершины семи континентов, умер на спуске с Эвереста
- 15:04 Армения приняла участие во встрече СБ ООН по вопросам защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах
- 14:59 Первый корабль авианосной группы ВМС США вошел в Персидский залив
- 14:56 Ален Симонян скорее ждал отставки Грайра Товмасяна
- 14:48 Тигран Геворкян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Иорданском Хашимитском Королевстве
- 14:38 Пашинян перед зданием правительства Армении встретился с сотрудниками букмекерских контор
- 14:26 Гарник Бадалян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Таджикистане
- 14:24 Меркель и Зеленский договорились сохранить "нормандский формат"
- 14:19 Указом президента Армении Арзуман Арутюнян освобожден от должности заместителя директора СНБ
- 14:05 Территория заказников Джавахети увеличится на треть
- 13:53 В Армении судебно-генетические экспертизы будут проводиться в соответствии с международными стандартами
- 13:45 В Amnesty International заявили о грубых нарушениях в отношении Ассанжа
- 13:42 Юнкер заявил, что Греция стала членом еврозоны из-за фальсификации статистики
- 13:38 Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня
- 13:29 Состояние раненного дядей молодого человека в Басене стабильное
- 13:25 В Софии читателям представлен русский перевод “Книги скорбных песнопений” Нарекаци
- 13:18 WSJ: Харви Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
- 13:05 Температура воздуха в Армении днем повысится на 3-4 градуса
- 12:55 В Женеве открылась выставка произведений Жана Погосяна
- 12:44 В США казнили серийного убийцу и насильника "Бобби" Джо Лонга
- 12:40 Бако Саакян принял председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна
- 12:39 Индия в мае полностью прекратила импорт иранской нефти
- 12:17 Гагик Арутюнян представил причины своей отставки
- 12:09 Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"
- 12:03 Выведенные Falcon на орбиту спутники подключились к интернету, сообщил Маск
- 11:58 Гагик Арутюнян подал в отставку
- 11:50 Гарантия сохранения идентичности национальных и религиозных меньшинств в Армении принципиальна для правительства
- 11:41 СМИ: премьер-министр Японии в июне может посетить Иран с посреднической миссией
- 11:36 24 автомобиля управляли несовершеннолетние: по состоянию на 11: 00 на особо охраняемые территории полиции доставлено 30 транспортных средств
- 11:35 WikiLeaks: новые обвинения Ассанжу знаменуют конец свободы прессы в США
- 11:26 Мы хотим победить в Баку в честь Мхитаряна: Шкодран Мустафи
18:39, 17.05.2019
Просмотрели 2083 раз Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом Мхитаряна во время матча в Баку
19:50, 17.05.2019
Просмотрели 1690 раз Пашинян выразил обеспокоенность в связи с возможным размещением радикальных исламистов в Азербайджане
20:56, 17.05.2019
Просмотрели 1600 раз Премьер Пашинян прокомментировал представленное Бако Саакяном поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
21:48, 17.05.2019
Просмотрели 1594 раз Государственный академический ансамбль танца Беларуси выступил в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна
16:05, 18.05.2019
Просмотрели 1286 раз Роберт Кочарян будет освобожден — суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна