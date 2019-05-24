Территория заказников Джавахети увеличится на треть

Правительство Грузии инициировало в парламенте законопроект, который подразумевает расширение охраняемых государством территорий в крае Джавахети, на юге страны, на 31,5%. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на странице министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в соцсети Facebook.

"Охраняемые территории Джавахети" охватывают территории районов Ахалкалаки и Ниноцминда. Сегодня площадь этих территорий более 16,2 тысячи гектаров. Планируется их увеличение на 5,1 тысячи гектаров.

В будущем министерство планирует увеличить разновидности рыб в озерах Джавахети, в том числе таких рыб, которые встречались там в прошлом.

"Все, кто был в этом красивейшем краю, согласятся со мной, что у этого региона есть уникальный туристический потенциал, которые не использован", - заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.