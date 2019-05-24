В Армении судебно-генетические экспертизы будут проводиться в соответствии с международными стандартами

В Армении отныне будут проводиться судебно-генетические экспертизы, соответствующие международным стандартам. Как передает «Арменпресс», отдел судебно-медицинской экспертизы Научно-практического центра судебной медицины переоснащен мощным компьютером и программным обеспечением, которое считается золотым стандартом в деле проведения судебно-генетических экспертиз.

По словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, судебно-генетические экспертизы идентификации личности посредством ДНК-идентификации следа любого биологического происхождения, оставленного человеком и установления кровного родства, во всем мире переживают не меньшее развитие, чем цифровые технологии.

“Совместно с Министерством обороны осуществляется программа по обнаружению без вести пропавших, пленных и заложников в ходе карабахского конфликта, в рамках которой при содействии Международного Красного Креста у родных без вести пропавших были взяты образцы биологического происхождения. Согласно достигнутым предварительным договоренностям и запланированным на ближайшее время переговорам, можно будет осуществить генетическую идентификацию этих образцов в Научно-практическом центре судебно-медицинской экспертизы”, - отметил он.

Следующим проектом, по словам министра, является внедрение поискового резерва Международной организации Интерпола в базу Полиции Республики Армения. “В результате внесения изменений и дополнений в Закон “О полиции” характеристики ДНК с целью выявления лиц, совершивших тяжкое и особо тяжкое по следам биологического происхождения, а также совершивших преступление против половой свободы и неприкосновенности, которые обнаруживаются в результате судебно-генетической экспертизы, должны предоставляться полиции посредством специальной связи, которая уже установлена между судебно-медицинским центром МЗ и полицией”, - подчеркнул Арсен Торосян.