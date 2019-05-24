В Amnesty International заявили о грубых нарушениях в отношении Ассанжа

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в течение многих лет сталкивался с несправедливыми обвинениями и с нарушениями основных прав и свобод, говорится в заявлении организации, распространенном в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В течение девяти лет Швеция и Великобритания использовали ложные обвинения в отношении Ассанжа в изнасиловании и действиях сексуального характера, чтобы опорочить основателя WikiLeaks и обеспечить его экстрадицию в США", - говорится в документе.

В Amnesty International также отметили, что в отношении Ассанжа были нарушены в общей сложности 30 статей Всеобщей декларации прав человека. Нарушения были допущены со стороны США, Великобритании, Швеции, Австралии и Эквадора.

В заявлении, в частности, упоминаются статья 3 о праве на жизнь и личную неприкосновенность, статья 5 о недопустимости пыток, статья 9 о запрете на произвольный арест, статья 10 о необходимости обеспечения справедливого рассмотрения дела судом, статья 14 о праве на убежище и другие.

В свою очередь, в WikiLeaks назвали обвинения, выдвинутые против Ассанжа, "самым серьезным выпадом в отношении свободы прессы за XXI век".