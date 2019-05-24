Состояние раненного дядей молодого человека в Басене стабильное. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЦ “Гюмри”. Главный врач Центра, Армен Хачатрян отметил, что молодой человек, 25-летний Ваагн Кандалян, был доставлен в больницу с колото-резаными ранами верхних конечностей. В настоящее время молодой человек получает соответствующую медицинскую помощь. Его состояние – стабильно”, - отметил Армен Хачатрян.

В селе Басен Ширакской области 24 мая на рассвете брат убил сестру, а затем покончил с собой. По сведениям, 59-летний мужчина зайдя в дом проживающей по соседству сестры, сначала ударил нанес смертельное ранение ножом сестре, затем ударил ножом ее сына. 25-летний молодой человек оказал сопротивление. Он был доставлен в медицинский центр “Гюмри”.

Позже полицейские нашли тело мужчины в подвале его дома. Сотрудники полиции и Следственного комитета предпринимают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Ведется следствие.

Арменуи Мхоян