В Софии читателям представлен русский перевод “Книги скорбных песнопений” Нарекаци

При поддержке и финансировании посольства Армении в Болгарии 22 мая в Национальной библиотеке Софии состоялась презентация русского перевода поэмы “Книга скорбных песнопений” великого армянского писателя и философа средневековья, Григора Нарекаци.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, недавно изданные книги, как молитвенные, были благословлены духовным отцом Армянской апостольской церкви, затем инициатор и организатор мероприятия, Сона Минасян, представила многочисленным участникам презентации Нарекаци и шедевр его литературного наследия, величайший результат средневековой армянской литературной мысли - поэму “Книга скорбных песнопений”. Она отметила, что поэма относится к числу величайших художественных ценностей, когда-либо созданных, и обобщает лучшее, что создала армянская собирательная мысль с древнейших времен до 10-го века.

В ходе мероприятия были прочтены отрывки из поэмы “Книга скорбных песнопений”. Прозвучала армянская духовная музыка, в том числе произведения Комитаса в исполнении певицы Мари Басмаджян и скрипача, Нарине Варданян.

На мероприятии, в котором приняли активное участие посол Армен Саркисян и сотрудники посольства, присутствовали аккредитованные в Софии послы, дипломаты, деятели искусства и литературы, представители армянской общины.