В Женеве открылась выставка произведений Жана Погосяна

23 мая во Дворце Наций офиса ООН в Женеве состоялась церемония открытия выставки произведений известного искусствоведа, сопредседателя “Фонда Погосян” Жана Погосяна. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, выставка под названием “Перемирие” была организована совместными усилиями постоянных представительств Армении, Ливана, Бельгии и Франкофонии в офисе ООН в Женеве.

В своей приветственной речи, обращенной к участникам, постоянный представитель Армении в ООН в Женеве, Андраник Ованнисян, отметил, что Жан Погосян, используя огонь и дым в своем искусстве, показывает, что они могут символизировать не только войну и разрушение, но и служить искусству творчества и созидания прекрасного. Он подчеркнул, что искусство и культура, как общечеловеческие ценности, дают наилучшую возможность выступить с посланием мира и сосуществования. Посол Ованнисян высоко оценил благотворительную деятельность “Фонда Погосян” в Армении, направленную, в частности, на развитие искусства, культуры и образования.

Экспозиция будет открыта для публики в течение двух недель.