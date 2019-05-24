Председатель Верховного судебного совета Армении, Гагик Арутюнян представил причины своей отставки и выразил уверенность, что отныне будет иметь достаточно времени, особенно для более активной деятельности в рамках международной профессиональной деятельности. Как передает «Арменпресс» , в тексте отставки Гагика Арутюняна, в частности, говорится:

“Уважаемые члены Высшего судебного совета, имея в виду развития, происходящие в связи с судебной властью и судьями, и выраженную мною 20 мая в прессе озабоченность по этому поводу, я более не считаю целесообразной свою дальнейшую работу в статусах председателя Высшего судебного совета и члена Совета.

По основаниям пункта 1 части 5 статьи 86 , пункта 2 части 1 статьи 87 конституционного закона РА “Судебный кодекса РА” с 24 мая 2019 года считать мои полномочия прекращенными.

Желаю Вам дальнейшей плодотворной деятельности в деле становления независимой судебной власти, достойной правового государства.

Моим любимым соотечественникам из Армении, Арцаха и диаспоры скажу то, что копилось годами.

Уверен, что отныне у меня будет достаточно времени, особенно для более активной деятельности в рамках международной профессиональной деятельности на благо армянского народа.

Да хранит Бог нашу страну и народ”.