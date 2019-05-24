Гарантия сохранения идентичности национальных и религиозных меньшинств в Армении принципиальна для правительства

Свобода вероисповедания - одна из важнейших свобод человека. Армения привержена свободе вероисповедания, убеждений, веры, совести, в стране принципиально обеспечение гарантий сохранения идентичности национальных и религиозных меньшинств. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на проходящем в Ереване форуме, посвященном проблемам свободы вероисповедания и убеждений в Армении, Грузии и в мире.

“Я должен констатировать, что свобода вероисповедания - одна из самых важных свобод, поскольку, по крайней мере я, уверен, что человек, веря в Бога, в первую очередь верит в себя. Свобода вероисповедания - одна из важнейших свобод человека, и это касается непосредственно всех тех ценностей, которые сегодня общепризнаны человечеством, будь то демократия, прозрачность, права человека, свобода. В связи с этим я рад отметить, что Республика Армения -страна, которая действительно привержена свободе вероисповедания, убеждений, веры, совести. И думаю, что, то что сегодня национальные и религиозные меньшинства Армении чувствуют себя полноценными, является одним из важнейших доказательств того, что я сказал. И я хочу сказать: национальные, религиозные меньшинства в Армении должны иметь гарантию полноценного сохранения и развития своей идентичности, должны иметь возможность гордиться своей идентичностью, это для нас - принципиальный вопрос”, - сказал премьер-министр.

Пашинян следующей важнейшей темой назвал межрелигиозные отношения. Он отметил, что долгое время было принято думать, что религиозные различия разделяют людей. “Мы считаем это странным и в том смысле, что большая часть самых распространенных религий исходит от одного и того же Бога. И это заставляет нас говорить, что разделительные линии проводят не религии, а люди, занимающиеся их толкованием. Наше убеждение в том, что религия предназначена для объединения людей, религия - для установления мира и гармонии, религия -для достижения счастья, для помощи людям”, - отметил премьер-министр.

По мнению Пашиняна, разделительные линии могут быть устранены новыми комментариями таких же людей. И самым важным предусловием этого он назвал взаимное уважение в отношении убеждений, чувств, веры, представлений и восприятий друг друга. И особенно в этом плане премьер-министр отметил важность форума, в котором подчеркивается взаимное уважение.

По словам премьер-министра, такие форумы должны помочь нам достичь общего восприятия религиозных представлений о религии, мире, свободе, любви и гармонии.