СМИ: премьер-министр Японии в июне может посетить Иран с посреднической миссией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в июне может посетить Иран с возможной посреднической миссией в целях нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном. Окончательное решение об этой поездке будет принято после предстоящего 25-29 мая визита президента США Дональда Трампа в Японию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Вопрос о возможной поездке премьера в Тегеран мог, в частности, обсуждаться в ходе состоявшейся в пятницу в Токио беседы Синдзо Абэ с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, считает информационное агентство Kyodo.

Перед этим, 16 мая, Абэ провел в Токио переговоры с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом. Японский премьер, отмечает в связи с этим Kyodo, намерен использовать для возможной посреднической миссии свои хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном.

В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году.